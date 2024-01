Dove vedere Avellino-Sorrento in streaming e tv gratis, cronaca, live

Dove vedere la partita di Serie C Avellino-Sorrento in TV e streaming gratis su Sky Sport

La stagione calcistica della Serie C 2023-2024 è entrata nel vivo e gli appassionati del calcio non vedono l’ora di assistere alle sfide delle varie squadre. Tra queste, il match tra Avellino e Sorrento, in programma oggi, 29 gennaio 2024, promette di essere particolarmente interessante. In questa guida vi spiegheremo come poter seguire l’incontro comodamente da casa, sia in TV che in streaming, senza perdervi nemmeno un minuto di gioco. Inoltre, vi daremo informazioni su come accedere gratuitamente al canale Sky Sport per godervi la partita.

Trasmissione in TV:

Per gli abbonati al pacchetto Sky, la partita di Serie C Avellino-Sorrento sarà trasmessa sul canale dedicato allo sport, Sky Sport. Potrete godere della copertura in diretta e in alta definizione, assicurandovi di non perdere nemmeno un dettaglio dell’azione sul campo. È possibile trovare il numero del canale di Sky Sport nella guida TV del vostro decoder o tramite l’app MySky.

Streaming:

Se preferite seguire la partita in streaming, esistono diverse opzioni a vostra disposizione. Sky mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, tramite la quale è possibile guardare i contenuti televisivi su dispositivi mobili come smartphone e tablet, così come su computer e smart TV.

Inoltre, Sky Sport offre una piattaforma di streaming dedicata chiamata Now TV, attraverso la quale è possibile acquistare un pacchetto giornaliero o mensile per accedere alla visione dei propri canali sportivi. In questo modo, potrete guardare Avellino-Sorrento anche se non siete abbonati a Sky.

Sky Sport gratuito:

Un’opzione per guardare la partita gratuitamente è quella di sfruttare le offerte promozionali di Sky Sport. L’emittente, infatti, offre spesso la possibilità di provare il servizio gratuitamente per un periodo limitato o di accedere a eventi sportivi specifici senza alcun costo. Prima dell’inizio della partita, vi consigliamo quindi di verificare se ci sono promozioni attive sul sito ufficiale di Sky Sport o tramite canali di comunicazione ufficiali come i social media.

Il match di Serie C tra Avellino e Sorrento sarà senza dubbio un’occasione da non perdere per gli appassionati di calcio. Grazie alle opzioni di trasmissione in TV e streaming messe a disposizione da Sky, potrete godervi l’incontro comodamente da casa, senza perdere nemmeno un istante di azione sul campo. Ricordate di verificare le offerte promozionali per fruire di Sky Sport gratuitamente e preparatevi a tifare per la vostra squadra preferita!