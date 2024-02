Menichini prima di Picerno-Turris: “Contento che siano rimasti i Colantonio. Non mi pento di aver accettato”

Si ritorna finalmente a parlare di calcio giocato in casa Turris, dopo la difficile settimana societaria. Domani i corallini sfideranno il Picerno per un importantissima sfida da non poter sbagliare. Nonostante le tante voci degli scorsi giorni il tecnico Menichini si è rivelato soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi e nella conferenza stampa odierna ha suonato la carica in vista della partita di domani.

Le parole di Menichini prima di Picerno-Turris

Naturalmente il primo pensiero è legato alla difficile settimana con la diatriba Colantonio-Guardascione, che il tecnico spiega così: “No, non c’è stato nessun confronto. Abbiamo parlato e il presidente ci ha spiegato come sono andate le cose, ma pensiamo soltanto al campo. Questa vicenda fa parte del passato. Siamo felici che sia rimasta la famiglia Colantonio. Il presidente mi ha chiamato lunedì sera per informarmi del contenuto del comunicato. Ho preso atto di questa situazione. Poi il giorno dopo avete visto quello che è successo. Ora preferisco parlare della gara, molto difficile e complicata. Mercato? Qualcuno arriva sicuramente. So che Casarini è stato preso. Io non mi pento della mia scelta. È chiaro che queste contestazioni non fanno piacere, ma capisco i tifosi. Ho parlato con i tifosi, gli ho detto di dare una mano a questi ragazzi. Poi quando sarà il momento, faremo il bilancio e ognuno prenderà le proprie decisioni. Adesso devono starci accanto”.

Sulla sfida conto il Picerno: “È fondamentale fare risultato, ma servirà prima una prestazione importante perché ci sarà più possibilità di fare risultato. Il Picerno è una squadra forte e ben allenata da un tecnico che ritengo uno dei migliori in prospettiva, ha anche una partita in meno. Non si può parlare di rivelazione, ma di certezza. Sappiamo che in una partita può succedere di tutto e quindi abbiamo necessità di fare punti. È stata una settimana un po’ complicato, ma abbiamo le motivazioni giuste per andarci a giocare la nostra gara”.

Nuovi acquisti in campo?: “Sto valutando, ma decido sempre all’ultimo momento. Ci potrebbe essere questa possibilità. Valuterò un po’ la condizione di tutti”.