Oggi, 18 febbraio 2024, si giocherà una partita molto attesa della Serie A tra Empoli e Fiorentina. L’incontro si svolgerà allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Per gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita in TV, la partita Empoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN, il servizio di streaming sportivo che ha i diritti di trasmissione della Serie A. Per coloro che sono abbonati a DAZN, sarà quindi possibile vedere la partita comodamente da casa propria o in mobilità tramite dispositivi come smartphone, tablet o smart TV.

In alternativa, per chi preferisce seguire la partita su Sky Sport, sarà possibile vedere gli highlights e i momenti salienti dell’incontro sulla piattaforma Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky.

Dove vedere Empoli-Fiorentina in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi non è abbonato a nessuno dei due servizi, esiste comunque la possibilità di accedere alla partita in streaming gratuitamente. Infatti, alcuni siti web, canali YouTube e pagine social potrebbero trasmettere la partita in diretta in maniera non ufficiale. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alla legalità di queste trasmissioni e di optare per piattaforme autorizzate per una visione sicura e di qualità.

Insomma, per gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi il match tra Empoli e Fiorentina, ci sono diverse opzioni per poter godere della partita comodamente da casa propria o in mobilità. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio è solo su Sky Sport, Dazn, e Sportitalia!