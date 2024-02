Oggi, 18 febbraio 2024, si gioca la partita di Serie C tra Rimini e Pontedera, un match che promette grandi emozioni e che potrete seguire comodamente da casa vostra sia in TV che in streaming.

Se volete vedere la partita in TV, potete sintonizzarvi su DAZN o Sky Sport, che detengono i diritti di trasmissione della Serie C. Su entrambi i canali potrete godervi la partita con la migliore qualità audio e video, garantendo un’esperienza di visione coinvolgente e emozionante.

Dal momento che entrambi questi servizi offrono anche la possibilità di streaming, se siete abbonati potrete usufruire anche di questo comodo servizio che vi permetterà di guardare la partita anche in mobilità, tramite smartphone, tablet o computer.

Dove vedere Rimini-Pontedera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non siete già abbonati a DAZN o Sky Sport e volete vedere la partita in streaming gratuitamente, potete approfittare della prova gratuita offerta da entrambi i servizi. DAZN, ad esempio, offre un mese di visione gratuita ai nuovi abbonati, mentre anche Sky Sport mette a disposizione offerte simili per permettervi di vedere la partita senza dover spendere nulla.

Insomma, non avete più scuse per non godervi la partita tra Rimini e Pontedera, che si preannuncia davvero avvincente. Scegliete il vostro metodo preferito per seguirla e preparatevi a tifare per la vostra squadra del cuore. Buona visione!

Il meglio del calcio è solo su Sky Sport, Dazn, e Sportitalia!