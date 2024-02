La Serie A Femminile è sempre più seguita dagli appassionati di calcio e uno degli incontri più attesi di ogni stagione è sicuramente quello tra la Juventus Femminile e il Napoli Femminile. La partita in programma oggi, 18 febbraio 2024, promette spettacolo e emozioni e i tifosi non vorranno assolutamente perdersi questo match.

Per chi non potrà essere presente allo stadio a tifare la propria squadra del cuore, è possibile seguire la partita comodamente da casa, grazie alla copertura televisiva garantita da DAZN e Sky Sport.

DAZN è la piattaforma che trasmette in streaming numerose partite di Serie A Femminile, incluso il big match tra Juventus e Napoli. Per usufruire del servizio di streaming offerto da DAZN, basterà sottoscrivere un abbonamento mensile, che permette di guardare le partite in diretta e on demand su diversi dispositivi, come smartphone, tablet, smart TV e computer.

Dove vedere Juventus-Napoli Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per chi è abbonato a Sky Sport, potrà seguire la partita in diretta sul canale dedicato alla Serie A Femminile. Sky Sport offre una copertura completa di tutti gli eventi sportivi, garantendo ai propri abbonati la possibilità di godersi le partite di calcio più importanti della Serie A Femminile.

Inoltre, entrambe le piattaforme offrono la possibilità di rivedere gli highlights e i momenti salienti della partita, per chiunque volesse riguardare i gol e le azioni più spettacolari.

Quindi, non c’è scusa per non seguire la partita tra Juventus e Napoli, che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Che il migliore squadra vinca!

