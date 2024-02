Oggi, sabato 24 febbraio 2024, si terrà la partita di Primavera 1 tra Empoli e Lecce, due squadre che si sfideranno per ottenere una vittoria fondamentale per la loro classifica nel campionato giovanile italiano. La partita si giocherà alle ore 15:00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Per chi volesse seguire la partita comodamente da casa, sarà possibile farlo tramite la visione in diretta su Sportitalia, canale televisivo italiano dedicato allo sport e disponibile sia sul digitale terrestre che su alcune piattaforme satellitari. Sportitalia trasmette regolarmente le partite di Primavera 1, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino le giovani promesse del calcio italiano.

Dove vedere Empoli-Lecce in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che preferiscono guardare la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite il sito web di Sportitalia o attraverso la piattaforma di streaming gratuita gratuita prevista per gli abbonati.

Empoli e Lecce si sfideranno in un incontro che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti in palio per confermare le loro ambizioni nel campionato giovanile. Non perdete l’occasione di assistere a questo appassionante match e di sostenere i giovani talenti del calcio italiano in una sfida che si preannuncia avvincente e piena di spettacolo.

