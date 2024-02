Nel pomeriggio di oggi 25 febbraio 2024 si giocherà la partita tra Lecce e Inter, valida per il campionato di Serie A. Un match che promette grandi emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare i tre punti in palio.

Se non avete la possibilità di assistere alla partita allo stadio, potrete seguirla comodamente da casa o in qualsiasi altro luogo tramite la tv o lo streaming online. Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Lecce-Inter in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce guardare la partita in streaming, potrà farlo gratuitamente tramite DAZN, che offre la possibilità di seguire numerosi eventi sportivi in diretta e on demand. Basterà quindi avere un abbonamento attivo a DAZN o sfruttare il periodo di prova gratuito offerto dal servizio per poter godere dell’emozione del match Lecce-Inter in diretta streaming.

Non perdete l’occasione di assistere a questa entusiasmante sfida tra due squadre di alto livello e seguire tutti i gol e le azioni più spettacolari grazie alla copertura televisiva e streaming offerta dalle diverse piattaforme. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.