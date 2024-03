La giornata di oggi, sabato 2 marzo 2024, sarà dedicata alla Serie C con la partita che vedrà sfidarsi Sorrento e Potenza. Entrambe le squadre si daranno battaglia sul campo per conquistare punti preziosi per la classifica del campionato.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa emozionante partita, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa tua.

Dove vedere Sorrento-Potenza in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Sorrento-Potenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale dedicato interamente al calcio che offre una copertura completa di tutte le partite di Serie C. Pertanto, se sei abbonato a Sky Sport, potrai sintonizzarti sul canale e goderti lo spettacolo direttamente sul tuo televisore.

Se invece non sei abbonato a Sky Sport, non disperare: la partita sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di Sky Sport. Basterà collegarti al sito web, registrarti gratuitamente e potrai seguire la partita in diretta streaming, comodamente dal tuo computer, tablet o smartphone.

Quindi, non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e goderti un’emozionante partita di Serie C. Assicurati di avere a portata di mano popcorn e bibite, e preparati a vivere 90 minuti di puro calcio e adrenalina. Buona visione!

