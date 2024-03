Oggi sabato 2 marzo 2024 si disputerà una partita molto attesa del campionato di Bundesliga: Union Berlino contro il Dortmund. La partita si giocherà presso lo stadio An der Alten Försterei a Berlino.

Per tutti gli appassionati di calcio che non possono essere presenti allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming. In Italia, la partita sarà trasmessa su Sky Sport, canale a pagamento che detiene i diritti televisivi della Bundesliga. Gli abbonati potranno quindi seguire l’incontro comodamente da casa propria o in qualsiasi altro luogo attraverso la piattaforma Sky Go.

Dove vedere Union Berlino-Dortmund in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi non possiede l’abbonamento a Sky Sport, è comunque possibile vedere la partita in streaming gratuitamente attraverso alcuni siti che trasmettono eventi sportivi in diretta. Si consiglia sempre di utilizzare piattaforme legali per evitare problemi di pirateria.

La sfida tra Union Berlino e Dortmund si preannuncia molto emozionante, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per scalare la classifica di Bundesliga. Non perdete quindi l’opportunità di seguire questa interessante partita e sostenere la vostra squadra del cuore, sia che siate appassionati di Union Berlino, Dortmund o semplicemente amanti del calcio in generale. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.