Vergogna al Maradona: pseudo tifoso del Napoli sputa verso il professor Ascierto perché juventino

Un sedicente tifoso del Napoli avrebbe sputato all’indirizzo del dottor Ascierto preso il gate di ingresso dello stadio Maradona, ieri sera, prima della partita contro la Juventus. L’episodio sarebbe scaturito a causa dell’intolleranza verso la fede calcistica del professore, la quale è notoriamente bianconera.

Stadio Maradona, sputo verso il professor Ascierto

Il fatto è stato reso noto dal giornalista Diego Paura, presente sul posto. Costui ha scritto su Facebook: “Uno pseudo tifoso del Napoli ha sputato all’indirizzo del professore Paolo Antonio Ascierto mentre erano entrambi al gate di ingresso dello stadio Maradona in occasione della gara di campionato Napoli-Juventus. Perché? Per la dichiarata fede juventina del popolare luminare del Pascale. Episodio vergognoso, da condannare duramente”.

Una mancanza di rispetto anche verso Napoli stessa

Il dottor Paolo Ascierto è divenuto celebre, alla massa, durante la pandemia di Covid, quando attraverso l’utilizzo del Tocilizumab, farmaco normalmente utilizzato contro l’artrite, riusciva a salvare la vita a pazienti che altrimenti avrebbero perso la vita. Ma non solo per questo, non soltanto per la sua caratura di scienziato e di uomo il professore non meritava assolutamente questo trattamento. Mancare di rispetto a qualunque essere umano è sbagliato sempre, a maggior ragione quando si tratta di motivi così futili quanto la divergenza di vedute in fatto di sport. Napoli, città tre volte millenaria, per la sua posizione geografica ha sempre accolto genti da ogni parte del mondo facendo della tolleranza e della coscienza delle diversità suo caratteristica peculiare. Quello sputo, è uno sputo sulla stessa Napoli.