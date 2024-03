Oggi mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 21:00, si disputa la partita Sporting Lisbona contro l’Atalanta valida per il campionato di UEFA Europa League. Gli appassionati di calcio non possono assolutamente perdere questo match che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.

Per coloro che desiderano seguire la partita comodamente da casa, è possibile farlo tramite la televisione o in streaming. In particolare, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale sportivo del celebre gruppo televisivo italiano.

Dove vedere Sporting Lisbona-Atalanta in streaming e tv gratis, cronaca, live

Gli abbonati Sky potranno quindi godersi l’incontro Sporting Lisbona-Atalanta in chiaro e in alta definizione sul canale dedicato alla UEFA Europa League. Inoltre, per coloro che sono in possesso dell’abbonamento a Sky Go, sarà possibile seguire la partita anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet o computer.

Per chi, invece, non fosse abbonato a Sky ma desiderasse comunque seguire la partita in streaming, è possibile farlo tramite la piattaforma gratuita RaiPlay, che offre la possibilità di vedere le partite della UEFA Europa League in diretta e in replay.

Insomma, non avete scuse per non essere al corrente di tutti i dettagli della sfida Sporting Lisbona-Atalanta. Che vinca il migliore e che sia una partita spettacolare!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.