Questa sera alle ore 20:45 si terrà la partita tra Rimini e Sestri Levante, valida per il campionato di Serie C. Entrambe le squadre si stanno giocando posizioni importanti in classifica e quindi ci si aspetta una partita combattuta e emozionante.

Se non avete la possibilità di assistere alla partita dal vivo allo stadio, potrete seguirla comodamente da casa in tv o in streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Serie C e Sky Sport 251.

Dove vedere Rimini-Sestri Levante in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non sono abbonati a Sky, c’è una soluzione alternativa per poter vedere la partita in streaming. Basterà collegarsi al sito ufficiale della Lega Pro, dove sarà disponibile una diretta streaming gratuita della partita.

Quindi non c’è scusa per perdervi questo interessante confronto tra Rimini e Sestri Levante. Preparate le birre e i pop-corn, sedetevi comodi sul divano e godetevi lo spettacolo del calcio di Serie C dal vivo, direttamente nella vostra casa! Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.