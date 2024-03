La Serie B è tornata e oggi, sabato 9 marzo 2024, si giocherà una partita molto attesa: Modena contro FeralpiSalò. Entrambe le squadre sono in lotta per la promozione in Serie A e ogni match diventa fondamentale per ottenere punti preziosi.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo emozionante incontro, ti informiamo su dove poter vedere la partita sia in tv che in streaming, anche gratuitamente su Sky Sport.

Dove vedere Modena-FeralpiSalò in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il match Modena-FeralpiSalò sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale 251 del digitale terrestre, a partire dalle ore 15:00. Per chi non è abbonato a Sky, non c’è problema: è possibile vedere la partita in streaming gratuitamente sulla piattaforma NowTV, disponibile su pc, smartphone, tablet e smart TV.

Inoltre, per coloro che seguono il calcio anche tramite i social network, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale della Lega B. Quindi, anche se non sei davanti alla tv o non hai accesso a Sky Sport, potrai comunque seguire l’incontro in diretta.

La partita Modena-FeralpiSalò si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Entrambe le squadre sono in forma e vogliono ottenere i tre punti per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. Non perdere l’occasione di goderti una partita di calcio di altissimo livello, dal vivo o in streaming, e tifare per la tua squadra preferita.

Buona visione!

