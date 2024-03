Oggi, sabato 9 marzo 2024, i tifosi del calcio potranno godersi la partita tra il Bayern Monaco e il Magonza, valida per il campionato di Bundesliga. La sfida si terrà alle ore 15:30 e sarà un momento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

Per coloro che non possono essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, ci sono diverse opzioni per seguire la partita comodamente da casa. In particolare, la partita sarà trasmessa in diretta sia su canali televisivi che in streaming.

Dove vedere Bayern Monaco-Magonza in streaming e tv gratis, cronaca, live

Su Sky Sport, canale abbonamento di Sky, sarà possibile seguire tutta l’azione in diretta. Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky, è possibile accedere alla trasmissione in streaming gratis tramite la piattaforma Sky Go, disponibile su PC, smartphone e tablet.

In alternativa, per chi preferisce un’opzione completamente gratuita, si può anche optare per la visione tramite il live streaming gratis sul sito web sportitalia.com. In questo modo tutti gli appassionati potranno godersi la partita senza alcun costo aggiuntivo.

Insomma, non importa dove vi troviate, non perdete l’occasione di seguire la partita tra il Bayern Monaco e il Magonza e godervi l’emozione del calcio in diretta sia in tv che in streaming. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.