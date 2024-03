Oggi, sabato 9 marzo 2024, si giocherà la partita tra Crystal Palace e Luton, valida per il campionato di Premier League. Gli amanti del calcio potranno godersi questo emozionante match in diretta televisiva e in streaming gratuito.

Dove vedere Crystal Palace-Luton in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport, canale 201 del digitale terrestre, a partire dalle ore 15:00. Gli appassionati che possiedono un abbonamento a Sky potranno seguire l’incontro comodamente da casa propria, godendosi ogni azione e ogni gol di questa sfida cruciale per entrambe le squadre.

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, Sky mette a disposizione il servizio Sky Go, attraverso il quale è possibile guardare la partita su diversi dispositivi come smartphone, tablet e computer. Basta accedere con le proprie credenziali e godersi lo spettacolo del calcio in diretta, ovunque ci si trovi.

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky, è possibile utilizzare il servizio NOW TV, che offre la possibilità di acquistare un ticket giornaliero per guardare la partita in diretta e in streaming, senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile.

Insomma, non c’è scusa per perdere questo appassionante incontro di Premier League tra Crystal Palace e Luton. Che il migliore vinca e che gli spettatori possano godersi una partita ricca di emozioni e gol. Forza ragazzi e che vinca il calcio!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.