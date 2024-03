Dove vedere Genoa-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Genoa-Monza, valida per il campionato di Serie A, si giocherà oggi sabato 9 marzo 2024 e sarà possibile seguirla in diretta sia in tv che in streaming gratis.

Per chiunque voglia assistere alla partita comodamente da casa, la trasmissione in tv sarà disponibile su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che trasmette tutte le partite di Serie A in diretta e on-demand. Per poter accedere alla partita su DAZN, basterà registrarsi sul sito ufficiale e usufruire del periodo di prova gratuito offerto dalla piattaforma, che permette di guardare le partite in streaming senza costi aggiuntivi.

In alternativa, per coloro che preferiscono guardare la partita in tv, sarà possibile sintonizzarsi su alcuni canali sportivi che trasmetteranno in diretta l’incontro, come ad esempio Sky Sport.

La partita tra Genoa e Monza si preannuncia essere un match emozionante, con entrambe le squadre che lottano per raggiungere i propri obiettivi in campionato. Sarà dunque un’occasione da non perdere per gli appassionati di calcio, che potranno godersi lo spettacolo comodamente da casa o in compagnia di amici nei locali che trasmetteranno l’incontro.

In conclusione, per tutti coloro che non vorranno perdere la partita Genoa-Monza di Serie A, sia in tv che in streaming su DAZN sarà possibile seguirne gli sviluppi in tempo reale, godendosi la competizione e le emozioni che solo il calcio sa regalare.

