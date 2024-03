La partita Bologna-Inter è uno degli incontri più attesi del campionato di Serie A e si giocherà oggi, sabato 9 marzo 2024. Per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi il match, ecco dove poter vedere la partita in tv e in streaming gratis.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che offre la possibilità di seguire tutte le partite di Serie A, Champions League ed altri eventi sportivi in diretta e on-demand. Chi possiede un abbonamento a DAZN potrà quindi godersi la partita comodamente da casa propria o in mobilità sul proprio dispositivo preferito.

Dove vedere Bologna-Inter in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi non ha un abbonamento a DAZN, esiste comunque la possibilità di vedere la partita gratuitamente tramite la promozione che la piattaforma offre a nuovi utenti. Basta registrarsi sul sito di DAZN e godere della partita senza alcun costo per un mese intero.

In alternativa, per i più tradizionalisti, la partita sarà trasmessa anche su alcuni canali televisivi in chiaro come Rai Sport e Mediaset Premium, a seconda della programmazione del giorno.

Insomma, ci sono diverse opzioni per non perdersi questo emozionante match di Serie A tra Bologna e Inter. Non resta che preparare i pop-corn e godersi il calcio in diretta sullo schermo di casa propria o in streaming sul proprio dispositivo preferito. Forza ragazzi!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.