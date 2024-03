Cagliari-Salernitana è una partita molto attesa dagli appassionati di calcio, e per fortuna sarà possibile seguirla comodamente da casa. Il match è in programma oggi sabato 9 marzo 2024 e sarà trasmesso in diretta tv e in streaming gratuito grazie anche alla presenza di DAZN.

Per quanto riguarda la diretta tv, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e su DAZN. Sky Sport Serie A è disponibile per gli abbonati Sky sul canale 202, mentre DAZN offre la possibilità di vedere la partita in streaming su diversi dispositivi come smart TV, smartphone, tablet e computer.

Dove vedere Cagliari-Salernitana in streaming e tv gratis, cronaca, live

Chiunque abbia un abbonamento Sky potrà tranquillamente sintonizzarsi sul canale dedicato alla Serie A e godersi la partita tra Cagliari e Salernitana. Allo stesso modo, gli abbonati a DAZN potranno accedere alla piattaforma e seguire la partita in streaming.

Per coloro che non sono abbonati a Sky o a DAZN, esiste comunque la possibilità di vedere la partita gratuitamente. Infatti, DAZN offre la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, durante i quali sarà possibile guardare la partita senza dover pagare alcunché. Basterà registrarsi sul sito di DAZN e attivare la prova gratuita per poter seguire in diretta la partita tra Cagliari e Salernitana.

In conclusione, chi volesse assistere alla partita Cagliari-Salernitana valida per il campionato di Serie A potrà farlo comodamente da casa, grazie alla presenza di Sky Sport Serie A e di DAZN, che permettono di seguire il match sia in diretta tv che in streaming gratuitamente. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.