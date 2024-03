Oggi sabato 9 marzo 2024 alle ore 14:00 si terrà la partita tra Genoa e Lecce valida per il campionato di Primavera 1. Un match che promette emozioni e grande spettacolo tra due squadre che cercano di conquistare importanti punti per la classifica.

Per gli appassionati di calcio che non possono essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, c’è la possibilità di seguire la partita comodamente da casa o in qualunque luogo attraverso la trasmissione televisiva o in streaming.

Dove vedere Genoa-Lecce in streaming e tv gratis, cronaca, live

Sportitalia sarà la rete televisiva che trasmetterà in diretta la partita Genoa-Lecce Primavera, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di vivere ogni emozione e ogni gol in tempo reale. Sportitalia è disponibile sul digitale terrestre, al canale 60, e in streaming gratuito sul sito ufficiale.

Gli appassionati che preferiscono seguire la partita in streaming possono farlo attraverso la piattaforma Sportitalia Live, accedendo al sito ufficiale della rete televisiva.

Non perdete l’occasione di vivere dal vivo la sfida tra Genoa e Lecce Primavera, due squadre che daranno il meglio per conquistare la vittoria. Preparate quindi popcorn e bibite e godetevi lo spettacolo del calcio giovanile italiano sul vostro schermo preferito.

