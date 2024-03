Oggi sabato 9 marzo 2024 si terrà uno dei match più attesi del campionato di LaLiga: Cadice contro Atletico Madrid. La partita si giocherà alle 16:00 e sapere dove poterla vedere in tv o in streaming è fondamentale per non perdersi neanche un minuto di gioco.

Per coloro che sono abbonati a Sky Sport, sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky Sport Football, canale 203. In alternativa, per chi fosse abbonato a DAZN, potrà vedere la partita in streaming sulla piattaforma. DAZN trasmetterà la partita in diretta e potrà essere seguita sia da smartphone, tablet, computer che smart tv.

Dove vedere Cadice-Atletico Madrid in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a nessuna di queste piattaforme, sarà possibile vedere la partita in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre).

La sfida tra Cadice e Atletico Madrid promette di essere combattuta e avvincente, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare i tre punti in palio. Non perdere l’occasione di assistere a questo imperdibile match e tifare per la tua squadra preferita.

Ricordati di controllare gli orari e i canali televisivi per non perdere neanche un minuto di gioco e goderti questa emozionante partita di calcio della Liga. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.