La partita tra Perugia e Ancona, valida per il campionato di Serie C, si svolgerà oggi sabato 9 marzo 2024 e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di assistere a questa sfida. Ma dove poterla guardare in tv o in streaming?

Per tutti coloro che non potranno essere presenti allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire l’incontro sul canale Sky Sport (numero varia in base alla propria piattaforma), con la possibilità di usufruire della qualità e dell’esperienza che solo Sky sa garantire.

Dove vedere Perugia-Ancona in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma non preoccupatevi se non siete abbonati a Sky Sport, perché esiste la possibilità di vedere la partita anche in streaming gratis. Infatti, Sky offre la possibilità di seguire la partita in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, accessibile tramite pc, smartphone o tablet.

Inoltre, per coloro che non possiedono un abbonamento a Sky, è possibile seguire la partita in streaming gratis su alcuni siti web che offrono la diretta delle partite di calcio, come ad esempio Rojadirecta, LiveTv, Sportlemon, e tanti altri.

Insomma, non c’è scusa per non vedere la partita tra Perugia e Ancona, con la possibilità di scegliere tra la visione su Sky Sport, il servizio di streaming Sky Go, o i numerosi siti web dove poterla guardare gratuitamente. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.