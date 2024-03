Oggi, mercoledì 13 marzo 2024, si terrà una partita molto attesa nel campo della UEFA Champions League: l’Atletico Madrid affronterà l’Inter. Una sfida che metterà di fronte due delle squadre più forti d’Europa in un confronto che promette scintille e emozioni.

Per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi neanche un minuto di questo incontro, è possibile seguire la partita sia in televisione che in streaming. In particolare, la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canale 201 della piattaforma satellitare Sky.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in streaming e tv gratis, cronaca, live

Chiunque disponga di un abbonamento a Sky potrà quindi godersi la partita comodamente dal proprio salotto, seguendo ogni azione e ogni gol con la migliore qualità audio e video garantita dalla piattaforma.

In alternativa, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo tramite il servizio Sky Go, accessibile sia da computer che da dispositivi mobili. Basta effettuare il login con le proprie credenziali Sky e potrete seguire la partita ovunque vi troviate, in modo comodo e pratico.

Insomma, non c’è scusa per non seguire questa partita che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Non vi resta che preparare i pop corn, trovare il posto più comodo sul divano e godervi lo spettacolo del calcio europeo all’ombra delle stelle della Champions League. Forza ragazzi!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.