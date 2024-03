Dove vedere Brighton-Roma in streaming e tv gratis, cronaca, live

**Dove vedere la partita Brighton-Roma della UEFA Europa League: Streaming Gratis su Sky Sport e DAZN**

Questa sera, gli appassionati di calcio si preparano per uno dei match più attesi della UEFA Europa League, con la sfida tra Brighton e Roma. Se sei un tifoso sfegatato delle due squadre o semplicemente un appassionato del calcio europeo, non puoi perderti questo emozionante confronto. Ecco dove poter seguire la partita in diretta TV e in streaming online gratuitamente.

**Quando e dove si giocherà la partita?**

La partita tra Brighton e Roma è in programma per oggi, giovedì 14 marzo 2024. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:00 (ora locale). Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Falmer Stadium a Brighton, Regno Unito.

**Come guardare la partita in TV**

Se preferisci goderti la partita sul grande schermo del televisore, puoi sintonizzarti su Sky Sport, canale ufficiale per la trasmissione delle partite della UEFA Europa League in Italia. Controlla la guida TV per gli orari e il canale specifico sulla tua piattaforma televisiva.

**Come guardare la partita in streaming gratis**

Per coloro che desiderano seguire la partita in streaming online, sia Sky Sport che DAZN offrono soluzioni convenienti per i propri abbonati. Utilizzando Sky Go, la piattaforma di streaming di Sky Sport, potrai accedere alla partita dal tuo dispositivo preferito, che sia un computer, uno smartphone o un tablet. Basta effettuare l’accesso con le tue credenziali Sky e goderti l’azione ovunque tu sia.

Ma se non sei abbonato a Sky, non disperare. DAZN, il servizio di streaming sportivo in rapida crescita, trasmette anche la UEFA Europa League. Per i nuovi utenti, DAZN offre una prova gratuita che consente loro di guardare la partita senza alcun costo aggiuntivo. Basta registrarsi sul sito web di DAZN e iniziare a godersi il calcio in streaming gratuitamente.

In conclusione, se sei un tifoso del Brighton, della Roma o semplicemente un appassionato di calcio europeo, non perderti questo entusiasmante match della UEFA Europa League. Che tu preferisca seguirla in TV su Sky Sport o in streaming online su Sky Go o DAZN, ci sono opzioni per soddisfare tutte le esigenze. Prepara gli snack, assicurati di avere una buona connessione internet e preparati per una serata di calcio di alto livello!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.