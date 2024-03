La Serie C è sempre più avvincente e oggi, domenica 17 marzo 2024, si giocherà una partita molto importante tra due squadre di spicco del campionato: Monopoli e Turris. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti per scalare la classifica e raggiungere i propri obiettivi.

La partita Monopoli-Turris si giocherà alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Se non potete essere presenti allo stadio per tifare la vostra squadra del cuore, potrete comunque godervi lo spettacolo comodamente da casa.

Dove vedere Monopoli-Turris in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione in tv, potrete seguire la partita su Sky Sport, il canale televisivo che trasmette gran parte delle partite di Serie C. Se siete abbonati a Sky potrete sintonizzarvi sul canale dedicato al calcio e godervi la partita in diretta.

Se invece non avete un abbonamento a Sky, potrete sempre optare per lo streaming gratuito su DAZN, la piattaforma che trasmette in diretta numerosi eventi sportivi tra cui le partite di Serie C. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito e potrete accedere alla diretta della partita Monopoli-Turris in pochi click.

Non avete più scuse per non seguire la vostra squadra del cuore in questa importante partita di campionato. Sia che siate tifosi del Monopoli o della Turris, potrete tifare la vostra squadra preferita e godervi lo spettacolo del calcio in diretta tv o in streaming. Che vinca il migliore!

