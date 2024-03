Dove vedere Benevento-Monopoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Sabato 23 marzo 2024 si terrà un’importante partita di Serie C tra Benevento e Monopoli, due squadre molto competitive e determinate a ottenere la vittoria. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match emozionante, ecco dove potrai seguire la partita in TV e in streaming gratuitamente.

La partita Benevento-Monopoli sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo gratuito che offre la possibilità di seguire le partite di Serie C in chiaro. Quindi, se hai un televisore o un decoder compatibile, potrai sintonizzarti su Rai Sport e goderti il match comodamente dal divano di casa tua.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile farlo tramite il sito web RaiPlay (www.raiplay.it), che offre la possibilità di vedere Rai Sport in diretta gratuitamente. Basterà collegarsi al sito, cercare il canale Rai Sport e godersi la partita in streaming live, senza dover pagare alcun abbonamento.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in mobilità, è possibile utilizzare l’applicazione RaiPlay, disponibile per smartphone e tablet, per guardare il match in streaming ovunque tu sia, semplicemente accedendo con le tue credenziali RaiPlay.

Quindi, non c’è scusa per non seguire la partita Benevento-Monopoli valido per la Serie C, che promette di regalare emozioni e spettacolo. Prepara i tuoi snack preferiti, invita gli amici e goditi il calcio dal vivo gratuitamente, sia in TV che in streaming!

