La giornata di Serie C di oggi, domenica 7 aprile 2024, sarà caratterizzata da numerose partite interessanti, tra cui il match tra Picerno e Audace Cerignola. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi stagionali e garantirsi la permanenza nella categoria.

La partita tra Picerno e Audace Cerignola si terrà alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Picerno e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. Gli appassionati del calcio potranno seguire l’incontro gratuitamente su Sportitalia, il canale sportivo che trasmette le partite della Serie C.

Dove vedere Picerno-Audace Cerignola in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo tramite il sito ufficiale di Sportitalia o attraverso l’applicazione mobile. Basterà accedere al proprio account e cercare la diretta della partita tra Picerno e Audace Cerignola per godersi 90 minuti di emozionante calcio.

Entrambe le squadre sono reduce da risultati altalenanti e cercheranno di conquistare i tre punti per risalire in classifica e avvicinarsi ai propri obiettivi stagionali. I tifosi potranno godersi una partita combattuta e avvincente, in cui ogni azione potrebbe cambiare le sorti del match.

Non perdetevi quindi la partita tra Picerno e Audace Cerignola, in programma oggi alle ore 15.00, e seguitela in diretta su Sportitalia in tv o in streaming. Sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio e per chi vuole tifare per la propria squadra del cuore.

