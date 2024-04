La partita tra Turris e Avellino, valida per la Serie C, è in programma oggi domenica 7 aprile 2024 e sarà possibile seguirla in diretta sia in televisione che in streaming gratuito.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo che fa parte del gruppo Rai e che è dedicato interamente allo sport. Rai Sport è disponibile sulla piattaforma digitale terrestre, al canale 57, e anche su diverse piattaforme di pay tv come Sky e Mediaset Premium.

Dove vedere Turris-Avellino in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite il servizio gratuito RaiPlay, accessibile sia da pc che da dispositivo mobile. Basta accedere al sito ufficiale di RaiPlay o scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e cercare il programma in onda su Rai Sport per poter godere della trasmissione in diretta della partita tra Turris e Avellino.

Inoltre, è possibile considerare l’opzione di siti di streaming non ufficiali che trasmettono eventi sportivi in diretta gratuitamente, anche se si consiglia di fare attenzione alla legalità di tali servizi.

Insomma, non c’è scusa per non seguire la partita tra Turris e Avellino, valida per la Serie C, oggi domenica 7 aprile 2024. Che vinca il migliore!

