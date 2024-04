Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile 2024, si giocherà una partita molto attesa della Serie C tra Sorrento e Latina. Per i tifosi delle due squadre e per gli appassionati di calcio in generale, sarà un appuntamento da non perdere per seguire da vicino lo svolgimento del campionato.

Ma dove è possibile vedere la partita Sorrento-Latina in tv e in streaming gratis? Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi neanche un minuto di gioco.

Dove vedere Sorrento-Latina in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo della Rai dedicato esclusivamente allo sport. Potrete seguire la sfida comodamente da casa vostra, sintonizzandovi sul canale Rai Sport con il vostro televisore.

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà collegarsi al sito RaiPlay.it e cercare la sezione dedicata allo streaming di Rai Sport per poter guardare la partita Sorrento-Latina comodamente dal proprio dispositivo.

Quindi tanto relax sul divano di casa o in qualsiasi luogo vi troviate, potrete godervi la partita Sorrento-Latina in diretta tv o in streaming gratis, per vivere tutte le emozioni del calcio di Serie C. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.