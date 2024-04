Questa sera alle ore 20:00 si giocherà la partita tra Lecce e Sassuolo Primavera valida per il campionato Primavera 1. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match emozionante, ecco dove potrai seguirlo in tv e in streaming.

La partita sarà trasmessa in diretta su RAI Sport, il canale televisivo dedicato allo sport che potrai trovare sul digitale terrestre al canale 57, su Tivùsat al canale 31 e su Sky al canale 227. Grazie a questa copertura televisiva potrai gustarti ogni azione e emozione di questo importante incontro.

Dove vedere Lecce-Sassuolo Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di seguire la partita in tv, potrai comunque guardarla in streaming gratuitamente sul sito ufficiale della Lega Serie A. Basterà collegarti alla sezione dedicata alla Primavera 1 e cliccare sul link della partita tra Lecce e Sassuolo per poterla seguire in streaming live sul tuo computer, tablet o smartphone.

Inoltre, potrai seguire la partita anche su diversi siti di streaming che offrono la visione gratuita di eventi sportivi, come ad esempio Rojadirecta, Livetv.sx, Sportlemon e tanti altri.

Non perderti questo importante match tra Lecce e Sassuolo Primavera, con tanti giovani talenti pronti a sfidarsi e dimostrare il proprio valore in campo. Corri a trovare il modo migliore per seguire la partita e goderti lo spettacolo del calcio giovanile italiano.

