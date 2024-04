Dove vedere Svezia-Francia Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita di qualificazione agli Europei di Calcio Femminili tra la Svezia e la Francia si terrà oggi, martedì 9 aprile 2024, e promette di essere uno scontro epico tra due squadre di altissimo livello. Se sei un appassionato di calcio femminile e non vuoi perderti questo match, ecco dove potrai vedere la partita in tv e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale sportivo della Rai che offre una copertura completa degli eventi sportivi nazionali e internazionali. Potrai quindi sintonizzarti sul canale Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) per seguire la partita in diretta e gustarti l’intensità e l’emozione di questo match cruciale.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, potranno farlo attraverso il servizio gratuito RaiPlay, disponibile su pc, tablet e smartphone. Basterà collegarsi al sito web di RaiPlay o scaricare l’applicazione sul proprio device e cercare il canale Rai Sport per poter godere dello spettacolo direttamente dal proprio schermo.

La partita tra la Svezia e la Francia promette di essere un confronto tra due delle migliori squadre femminili d’Europa, con entrambe in lotta per la qualificazione agli Europei. Non perderti quindi questo imperdibile match e preparati a tifare per la tua squadra preferita in un’emozionante serata di calcio femminile. Buona visione a tutti!

