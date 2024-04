La partita Liverpool-Atalanta di UEFA Europa League, in programma oggi giovedì 11 aprile 2024, sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming gratuito.

Dove vedere Liverpool-Atalanta in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi desidera seguire l’incontro comodamente da casa, la soluzione migliore è sintonizzarsi sui canali gratuiti Rai Sport, che trasmetterà la partita in chiaro. In particolare, potrete trovare la partita sul canale Rai Sport 1, disponibile sia sul digitale terrestre che sul satellite.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming dal proprio dispositivo, è possibile farlo gratuitamente sul sito RaiPlay, disponibile sia sul sito web che sull’applicazione mobile. Grazie a RaiPlay, potrete guardare la partita dal vostro smartphone, tablet o computer in modo comodo e pratico, ovunque vi troviate.

La partita Liverpool-Atalanta promette di essere un incontro emozionante e avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare la vittoria per continuare il proprio percorso nella competizione europea. Non perdetevi questo match e godetevi lo spettacolo del calcio internazionale direttamente dal vostro salotto!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.