La partita Milan-Roma di UEFA Europa League in programma oggi giovedì 11 aprile 2024 si prospetta essere un grande spettacolo calcistico, con due delle squadre più blasonate d’Italia che si sfideranno per conquistare un posto nella semifinale della competizione.

Dove vedere Milan-Roma in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di assistere alla partita allo stadio, non preoccuparti: ci sono diverse opzioni per seguirla comodamente da casa, in tv o in streaming.

In televisione, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale dedicato agli eventi sportivi in diretta, che potrai vedere sul satellite o in streaming attraverso Sky Go, l’applicazione ufficiale di Sky che ti permette di vedere i contenuti anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Se non hai l’abbonamento a Sky, non disperare: potrai comunque seguire la partita in streaming gratuitamente su alcuni siti web che trasmettono eventi sportivi in diretta, come ad esempio RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai che offre la possibilità di vedere in streaming molti eventi sportivi, compresa la UEFA Europa League.

In alternativa, potrai cercare link per lo streaming illegale sui vari siti web che trasmettono eventi sportivi in maniera non autorizzata, ma ti consigliamo di essere prudente e di utilizzare solo fonti sicure per evitare possibili problemi di sicurezza o di violazione dei diritti d’autore.

Insomma, non importa dove ti trovi o quale dispositivi hai a disposizione: avrai sicuramente la possibilità di vedere la partita Milan-Roma di UEFA Europa League in diretta, per goderti tutta l’emozione del calcio europeo. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.