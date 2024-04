La partita di UEFA Conference League tra il Plzen e la Fiorentina è in programma per oggi, giovedì 11 aprile 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo emozionante match, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Plzen-Fiorentina in streaming e tv gratis, cronaca, live

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale dedicato agli eventi sportivi. Se non sei abbonato a Sky, non preoccuparti, potrai comunque seguire la partita in streaming gratuitamente su RaiPlay, piattaforma online della Rai che offre la possibilità di vedere in diretta molti eventi sportivi, inclusi quelli internazionali.

In alternativa, potresti anche optare per servizi di streaming come NOW TV, che di solito offre la possibilità di vedere le partite di calcio in diretta anche senza abbonamento a lungo termine.

Quindi, non ti resta che preparare popcorn, schierare la tua squadra del cuore e goderti questo emozionante match di UEFA Conference League tra il Plzen e la Fiorentina, comodamente dal divano di casa tua. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.