La UEFA Conference League è sempre più avvincente e oggi vedrà sfidarsi Aston Villa e Lilla in un match decisivo per entrambe le squadre. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo importante incontro, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Aston Villa-Lilla in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il match tra Aston Villa e Lilla si terrà oggi, giovedì 11 aprile 2024, e sarà trasmesso in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme streaming. Per chi è in Italia, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sarà possibile seguirne la diretta anche su Mediaset Play, disponibile su Pc, smartphone e tablet.

Se preferisci seguire la partita in streaming, potrai accedere gratuitamente alla piattaforma gratuita RaiPlay, che trasmetterà in diretta il match tra Aston Villa e Lilla. Basterà registrarsi sul sito e godersi la partita comodamente dal proprio dispositivo.

Inoltre, per chi è abbonato a servizi di streaming come DAZN e Sky, sarà possibile seguire la partita in diretta e in alta definizione su queste piattaforme, che offrono la possibilità di vedere tutti i match della UEFA Conference League.

Quindi non c’è scusa per non seguire questo entusiasmante incontro tra Aston Villa e Lilla, che promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Prepara le pop corn e sintonizzati sul canale o la piattaforma streaming che preferisci, perché il calcio sta per tornare protagonista della serata. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.