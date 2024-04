Il match tra Venezia e Brescia, valido per la Serie B, sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming gratuito oggi domenica 14 aprile 2024.

Per chi vuole seguire la partita in televisione, potrà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie B e Sky Sport Mix, che trasmetteranno il match in diretta a partire dalle ore 15:00. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita comodamente da casa propria o in qualsiasi altro luogo tramite l’applicazione Sky Go.

Dove vedere Venezia-Brescia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, potrà farlo gratuitamente tramite il sito web di Mediaset Play. Il servizio Mediaset Play permette di guardare in diretta e in streaming tutti i canali del gruppo Mediaset, inclusi quelli che trasmetteranno il match di Serie B tra Venezia e Brescia.

Inoltre, per chi si trova all’estero e non ha accesso ai canali italiani, la partita potrà essere seguita in streaming su diverse piattaforme online che trasmettono eventi sportivi in diretta.

In conclusione, per non perdere neanche un minuto della partita tra Venezia e Brescia, sia in televisione che in streaming gratuito, sono tante le opzioni a disposizione per poter godere appieno di questo emozionante match di Serie B.

