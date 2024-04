La partita Pineto-Juventus Under 23 di Serie C è senza dubbio una delle partite più attese di questa giornata di campionato. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo emozionante match, ecco dove potrai vedere la partita in diretta sia in tv che in streaming gratuitamente.

Dove vedere Pineto-Juventus Under 23 in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita è in programma oggi domenica 14 aprile 2024 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale televisivo della Sky dedicato interamente allo sport. La Rai ha acquisito i diritti televisivi per la Serie C e trasmetterà diverse partite del campionato, tra cui questa partita tra Pineto e Juventus Under 23. Quindi, se sei in possesso di un televisore con antenna o un decoder satellitare, potrai seguire la partita comodamente da casa tua.

Se invece sei sempre in movimento e non hai la possibilità di vedere la partita in tv, puoi optare per lo streaming gratuito. Infatti, Sky Sport offre anche la possibilità di seguire le partite in streaming sul proprio sito web o sull’app SkyGo. Basta connettersi ad internet da un dispositivo come un computer, uno smartphone o un tablet e accedere al sito Skysport.it oppure scaricare l’app SkyGo per vedere la partita in diretta streaming ovunque tu sia.

Quindi, non c’è scusa per perdersi questo match che promette grandi emozioni. Prepara pop corn e bibite e goditi la partita Pineto-Juventus Under 23 di Serie C in diretta tv o in streaming gratuitamente! Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.