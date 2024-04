La Serie C è in continua evoluzione e i match sono sempre più seguiti dagli appassionati di calcio. In particolare, la partita tra Casertana e Picerno in programma oggi domenica 14 aprile 2024 promette grande spettacolo e emozioni. Se sei un tifoso delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio, non puoi perderti questa sfida decisiva per la stagione.

Per fortuna, anche per questa occasione, ci sono diverse opzioni per seguire il match comodamente da casa tramite la tv o lo streaming gratis. Se non hai la possibilità di recarti allo stadio per tifare la tua squadra del cuore, ecco dove potrai vedere la partita in diretta:

Dove vedere Casertana-Picerno in streaming e tv gratis, cronaca, live

1. TV: la partita Casertana-Picerno non sarà trasmessa su Rai Sport, il canale sportivo della Rai che trasmette diverse partite della Serie C. Controlla il palinsesto per verificare l’orario preciso della trasmissione e goditi la partita sul grande schermo di casa tua.

2. Streaming Gratis: se preferisci seguire la partita in streaming attraverso un dispositivo mobile o un computer, puoi farlo gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai che consente di vedere tutti i programmi in diretta e on-demand. Basta collegarsi al sito ufficiale o scaricare l’app e cercare il canale Rai Sport per seguire la partita in tempo reale. Sarà trasmessa su Sky Sport e tramite l’app SkyGo.

In alternativa, potresti trovare la partita in streaming su alcuni siti web che offrono servizi illegali di pirateria. Tieni presente che l’uso di tali servizi è illegale e può comportare conseguenze legali, quindi è consigliabile optare per le opzioni legittime e legali sopra indicate.

In conclusione, non perderti la partita Casertana-Picerno di Serie C in programma oggi domenica 14 aprile 2024 e sostieni la tua squadra preferita grazie alle opzioni di visione in tv e streaming gratuite. Che il miglior team vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.