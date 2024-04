La Primavera 1 è il massimo campionato giovanile italiano, in cui le squadre giovanili delle società di Serie A si sfidano per il titolo. Tra le partite in programma per oggi domenica 14 aprile 2024 c’è il match tra la Lazio e il Lecce, due squadre storiche che si affrontano nella categoria Primavera.

Se sei un appassionato di calcio giovanile e vuoi seguire questo interessante scontro, ecco dove potrai vedere la partita Lazio-Lecce Primavera in tv e in streaming gratis.

Dove vedere Lazio-Lecce Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Lazio-Lecce Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, il canale televisivo italiano dedicato interamente allo sport. Sportitalia è visibile sul digitale terrestre, sul digitale satellitare e sulle principali piattaforme televisive in abbonamento.

In alternativa, se preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito Mediaset Play o sull’app di Mediaset Play. Basta accedere con le tue credenziali o registrati gratuitamente per poter seguire la trasmissione in diretta.

Inoltre, potrai trovare aggiornamenti in tempo reale sulla partita Lazio-Lecce Primavera anche sui principali siti di sport italiani, come Sky Sport, Gazzetta dello Sport e La Repubblica.

Non perdere l’occasione di seguire questo emozionante scontro tra due grandi squadre giovanili e scoprire i talenti del calcio italiano di domani. Buona visione!

