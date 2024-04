La Primavera 1 è il massimo campionato giovanile di calcio in Italia, dove le squadre giovanili delle principali società si sfidano per ottenere il titolo di campione. Oggi, domenica 14 aprile 2024, si terrà una partita molto attesa tra la Fiorentina e il Torino Primavera, due squadre che hanno mostrato un ottimo livello di gioco durante la stagione.

Dove vedere Fiorentina-Torino Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se siete appassionati di calcio giovanile e volete seguire questa partita in diretta, siete nel posto giusto. Ecco dove potrete vedere la partita Fiorentina-Torino Primavera di Primavera 1 in programma oggi:

– In TV: La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale dedicato agli eventi sportivi, disponibile sui canali tradizionali del digitale terrestre e sui principali servizi di streaming TV come Sky e Mediaset Premium.

– In streaming gratis: Per chi preferisce seguire la partita in streaming, potrà farlo gratuitamente sul sito ufficiale della Lega Serie A, che di solito trasmette in diretta le partite della Primavera 1. Inoltre, potrete seguire la partita anche su alcune piattaforme online come RaiPlay e SkyGo, che offrono la possibilità di vedere i programmi sportivi in diretta streaming.

Non perdete l’opportunità di vedere in azione i giovani talenti di Fiorentina e Torino in questa emozionante sfida di Primavera 1. Preparatevi a tifare per la vostra squadra preferita e godetevi una partita ricca di gol e spettacolo. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.