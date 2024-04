Oggi, sabato 13 aprile 2024, si gioca la partita tra Brindisi e Sorrento, valida per il campionato di Serie C. I tifosi delle due squadre e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di seguire questo importante match.

Per chi non potrà essere presente allo stadio o non ha la possibilità di seguire la partita in altri modi, è possibile assistere al match comodamente da casa, tramite la televisione o in streaming sul proprio dispositivo.

Dove vedere Brindisi-Sorrento in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Brindisi-Sorrento sarà trasmessa in diretta televisiva su alcuni canali sportivi che detengono i diritti di trasmissione della Serie C, come ad esempio Sportitalia. Basta sintonizzarsi sul canale corretto per godersi la partita in alta definizione e senza interruzioni pubblicitarie.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, esistono diverse piattaforme che offrono la possibilità di vedere gli eventi sportivi in diretta, come ad esempio RaiPlay, Sky Go o DAZN.

È importante verificare preventivamente su quali piattaforme è possibile trovare la trasmissione della partita, in modo da essere sicuri di poterla guardare in tutta comodità.

In questo modo, anche chi non può essere presente allo stadio potrà godersi il match tra Brindisi e Sorrento, tifando per la propria squadra del cuore o semplicemente godendosi una partita di calcio emozionante. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.