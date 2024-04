Sassuolo-Inter Femminile, partita valida per la Serie A Femminile, si giocherà oggi, sabato 13 aprile 2024 alle ore 15:00. Se sei un appassionato di calcio femminile e non vuoi perderti questo importante match, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming.

La partita Sassuolo-Inter Femminile sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale dedicato allo sport della Rai. Potrai quindi sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o sul canale 58 di Tivùsat per seguire la diretta della partita comodamente da casa tua.

Dove vedere Sassuolo-Inter Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di seguire la partita in tv, potrai sempre optare per lo streaming gratuito. Il sito web ufficiale della Serie A Femminile, www.serieafemminile.it, generalmente offre la possibilità di seguire le partite in diretta streaming gratuitamente. Basterà collegarti al sito poco prima dell’inizio della partita e cercare il link per lo streaming della sfida tra Sassuolo e Inter Femminile.

In alternativa, potresti anche optare per la piattaforma gratuita RaiPlay, che di solito trasmette in streaming i canali della Rai, compreso Rai Sport. Basterà accedere al sito web o scaricare l’applicazione sul tuo smartphone o tablet e cercare il canale Rai Sport per seguire la partita in diretta.

Non perderti quindi l’emozione di vedere Sassuolo-Inter Femminile, un match che si preannuncia ricco di spettacolo e colpi di scena. Buona visione!

