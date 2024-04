La partita tra Torino e Juventus, valida per la Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming gratuito oggi sabato 13 aprile 2024. Gli appassionati di calcio potranno godersi il match comodamente da casa propria o in qualsiasi altro luogo, seguendo le seguenti indicazioni.

Dove vedere Torino-Juventus in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale dedicato in esclusiva al calcio italiano. Gli abbonati a Sky potranno vedere il match tramite la propria televisione seguendo la programmazione del canale.

Per coloro che non sono abbonati a Sky, è possibile seguire la partita in streaming gratuito attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay. Infatti, la Rai acquisisce i diritti per trasmettere alcune partite di Serie A in chiaro e in streaming sul proprio sito web, consentendo a tutti gli appassionati di calcio di godersi il match in diretta e gratuitamente.

In alternativa, è possibile seguire la partita in streaming gratuito anche attraverso servizi come Sportitalia, che trasmette alcuni incontri di Serie A in diretta streaming sul proprio sito web o tramite l’applicazione mobile.

Ci sono quindi diverse opportunità per non perdere neanche un minuto della partita tra Torino e Juventus oggi sabato 13 aprile 2024. Grazie alla trasmissione televisiva su Sky Sport Serie A e al servizio di streaming gratuito offerto da RaiPlay e altri servizi, tutti gli appassionati di calcio potranno seguire il match comodamente da casa propria o in qualsiasi altro luogo. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.