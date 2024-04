Il Bologna-Monza è una partita di Serie A molto attesa, in programma per oggi sabato 13 aprile 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa sfida, ecco dove potrai vedere il match in TV e in streaming gratis.

La partita tra Bologna e Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, il servizio di streaming sportivo che permette di guardare tutti i match di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League. Per vedere la partita in streaming su DAZN, basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Bologna-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non sei abbonato a DAZN, potrai comunque guardare la partita gratuitamente tramite la modalità free trial dell’applicazione. DAZN offre infatti ai nuovi utenti la possibilità di provare il servizio gratuitamente per un periodo di 30 giorni, senza obbligo di rinnovo.

In alternativa, la partita sarà trasmessa in chiaro su RAI Sport, il canale televisivo della Rai dedicato interamente allo sport. Basta sintonizzarsi sul canale giusto per non perdere nemmeno un dettaglio della sfida tra Bologna e Monza.

Quindi, per tutti gli amanti del calcio che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di questa emozionante partita di Serie A, ci sono diverse opzioni per poterla vedere comodamente da casa, sia in TV che in streaming, e gratuitamente grazie alle diverse offerte disponibili. Non ti resta che preparare i popcorn, sederti sul divano e goderti lo spettacolo del calcio italiano.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.