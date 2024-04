Dove vedere Cittadella-Ascoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Cittadella-Ascoli in Serie B: dove vedere la partita in TV e streaming gratuito

La Serie B italiana si prepara ad un’altra giornata emozionante con il match in programma oggi tra Cittadella e Ascoli. Entrambe le squadre sono alla ricerca di importanti punti per migliorare la propria classifica e garantirsi un posto nei playoff di fine stagione.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove puoi vederla in TV e in streaming gratuito.

La partita tra Cittadella e Ascoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che offre la possibilità di vedere tutte le partite della Serie B in alta definizione. Se non sei ancora abbonato a DAZN, puoi usufruire del periodo di prova di 30 giorni gratuito per guardare la partita senza dover pagare nulla.

In alternativa, se preferisci seguire la partita in televisione, potresti avere la possibilità di vederla su qualche canale locale o sulla piattaforma satellitare Sky, che trasmette diverse partite della Serie B ogni settimana.

Ricordati di controllare sempre la programmazione televisiva per essere sicuro di non perderti nemmeno un minuto di azione! Non resta che prendere il telecomando o accendere il computer e goderti questo atteso incontro di Serie B tra Cittadella e Ascoli. Buona visione!

