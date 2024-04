Questa sera, sabato 13 aprile 2024, si giocherà la partita di Serie B tra Cremonese e Ternana, e i tifosi delle due squadre non vorranno proprio perdersi questo importantissimo match. Ma dove potranno vedere la partita in TV o in streaming?

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie B, canale disponibile per gli abbonati a Sky. Chi non ha un abbonamento potrà comunque seguire l’evento grazie a Now TV, piattaforma di streaming online che offre vari pacchetti sportivi.

Dove vedere Cremonese-Ternana in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non si dispone di un abbonamento a Sky o Now TV, esistono comunque alcune alternative per vedere la partita in streaming. Alcuni siti web offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in diretta, anche se bisogna fare attenzione a non incorrere in eventuali violazioni del copyright.

Un’opzione ancora più conveniente e sicura potrebbe essere rappresentata da platform come DAZN, che offre la possibilità di vedere partite di Serie B in diretta in streaming per una modica cifra mensile.

Insomma, ci sono diverse opzioni disponibili per non perdersi la partita di Serie B tra Cremonese e Ternana. Quindi che aspettate, assicuratevi di avere tutto pronto per godervi il match e sostenere la vostra squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.