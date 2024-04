La partita di Serie B tra Lecco e Reggiana in programma oggi, sabato 13 aprile 2024, è uno dei match più attesi del campionato. Entrambe le squadre si stanno giocando la salvezza e ogni punto conquistato potrebbe fare la differenza alla fine della stagione.

Per chi volesse seguire l’incontro comodamente da casa, ecco dove poter vedere la partita in TV e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Lecco-Reggiana in streaming e tv gratis, cronaca, live

In TV, la partita Lecco-Reggiana sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale dedicato agli eventi sportivi in chiaro. Potrete quindi sintonizzarvi sul canale 57 del digitale terrestre per non perdervi neanche un minuto di gioco.

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, è possibile farlo gratuitamente tramite il sito web di Rai Play, la piattaforma streaming ufficiale della Rai. Basterà accedere al sito, cercare il canale Rai Sport e cliccare sul link della diretta per godersi la partita comodamente dal proprio PC, smartphone o tablet.

Inoltre, per gli abbonati a Sky, è possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Sky Go, che permette di seguire i programmi Sky anche in mobilità.

Insomma, non avete più scuse per non seguire questo emozionante match di Serie B tra Lecco e Reggiana. Che vinca il migliore!

