Il match Modena-Catanzaro del campionato di Serie B, in programma oggi venerdì 12 aprile 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming gratuito per tutti gli appassionati di calcio.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Serie B e Sky Sport Serie B HD. Chi possiede un abbonamento a Sky potrà quindi godersi l’incontro comodamente dal proprio salotto, con la qualità della trasmissione garantita dai canali ufficiali della pay-TV.

Dove vedere Modena-Catanzaro in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente attraverso il sito web di Sportitalia, che offre la possibilità di vedere in tempo reale le partite della Serie B sul proprio computer, smartphone o tablet. Inoltre, anche Sky Go permetterà di seguire la sfida in streaming per chi è abbonato al servizio.

In alternativa, per chi non possiede un abbonamento a Sky e vuole vedere la partita in modo completamente gratuito, potrà prendere in considerazione l’opzione di consultare alcuni dei numerosi siti web che offrono lo streaming di eventi sportivi in diretta. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione e verificare la legalità dei siti utilizzati, per evitare problemi di violazione del copyright.

Insomma, per tutti gli appassionati di calcio non mancherà modo di seguire la partita Modena-Catanzaro di Serie B, sia in tv che in streaming, per non perdersi nemmeno un minuto di questo emozionante incontro.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.