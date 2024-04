Oggi, venerdì 12 aprile 2024, si terrà la partita di Primavera 1 tra Sassuolo e Inter Primavera. Se sei un appassionato di calcio giovanile e non vuoi perderti questo emozionante incontro, ecco dove potrai seguirlo in tv e in streaming gratuito.

Dove vedere Sassuolo-Inter Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Sassuolo-Inter Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale italiano dedicato interamente allo sport. Potrai sintonizzarti sul canale 60 del digitale terrestre o sul canale 225 di Sky per non perdere neanche un minuto di gioco.

Se non hai la possibilità di guardare la partita in tv, potrai sempre seguire lo streaming gratuito sul sito ufficiale di Sportitalia o tramite l’applicazione mobile disponibile per smartphone e tablet.

Sarà una partita emozionante tra due squadre giovanili di alto livello, quindi non perdere l’occasione di vedere i talenti del futuro in azione sul campo. Che tu sia un tifoso del Sassuolo o dell’Inter, questa partita promette spettacolo e gol da entrambe le parti.

Non perdere, quindi, l’appuntamento con Sassuolo-Inter Primavera e preparati a tifare per la tua squadra preferita. Buona visione!

