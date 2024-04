Si giocano questa sera i quarti di finale di ritorno di UEFA Champions League. In campo Borussia Dortmund e Atletico Madrid, che partiranno dal risultato di 1-2 in favore degli uomini del Cholo Simeone.

Stasera Borussia Dortmund-Atletico Madrid: la situazione, le formazioni e dove vederla gratis

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug

Assenti: Bensebaini (legamenti)

In dubbio: Haller (caviglia), Bynoe-Gittens (schiena)

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta; De Paúl, Koke, Llorente; Griezmann, Morata

Assenti: Samuel Lino (squalificato), Depay (problema muscolare)

In dubbio: Saúl Ñíguez (caviglia), Lemar (tendine d’Achille)

RISULTATO ANDATA: Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1

DIRETTA TV: Sky Sport Arena, Sky Sport

DIRETTA STREAMING: Sky Go, Now tv

CRONACA IN TEMPO REALE: Uefa.com

Per questa partita non è prevista diretta in chiaro gratis in Italia. In rete è possibile trovare alcuni siti che offrono la visione della partita in streaming, ma prima di utilizzarli è consigliabile verificare la legalità degli stessi. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dei due club e della UEFA.

