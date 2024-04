Si giocano il 17 aprile 2024 i quarti di finale di ritorno di UEFA Champions League. In campo Manchester City e Real Madrid, che partiranno dal risultato di 3-3. All’andata il match è stato spettacolare, ed ha regalato ben 6 gol con continui ribaltamenti.

Manchester City-Real Madrid: la situazione, le formazioni e dove vederla gratis

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland

Assenti: nessuno

In dubbio: nessuno

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

Assenti: Tchouameni (squalificato), Courtois (fuori forma), Alaba (ginocchioa)

In dubbio: nessuno

RISULTATO ANDATA: Real Madrid-Manchester City 3-3

DIRETTA TV: –

DIRETTA STREAMING: Amazon Prime Video

CRONACA IN TEMPO REALE: Uefa.com

Per questa partita non è prevista diretta in chiaro gratis in Italia. In rete è possibile trovare alcuni siti che offrono la visione della partita in streaming, ma prima di utilizzarli è consigliabile verificare la legalità degli stessi. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dei due club e della UEFA.

Le altre partite di UEFA Champions League in programma:

